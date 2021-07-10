 نشطاء البيئة ينظمون احتجاجا قرب اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين - بوابة الشروق
السبت 10 يوليه 2021 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

نشطاء البيئة ينظمون احتجاجا قرب اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

د ب أ
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 9:00 م

تجمع عدة مئات من أنصار حماية البيئة على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فينيسيا، في مسيرة ضد تنظيم رحلات سياحية بحرية بسفن كبيرة في المدينة.

ودعت إلى المظاهرة حركة قامت بحملة لمنع السفن السياحية من دخول المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، كان هناك 400 متظاهر في بداية التظاهرة.

ولم يستبعد متحدث باسم الحركة احتمال أن يحاول بعض المتظاهرين لاحقا الوصول إلى منطقة اجتماعات مجموعة العشرين.

وتعارض الحركة التي تُدعى "نوج راندي نافي" أو (لا للسفن الكبيرة)، سياحة الرحلات البحرية، قائلة إنها مدمرة للبيئة ولا تفيد المدينة اقتصاديا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك