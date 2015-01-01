ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة الليبية





أعلنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة في ليبيا ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.



ووفق وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأحد، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة من مداهمة أحد الأوكار التي تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.



وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، لافتة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية لتأمين المدينة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.



وتقع مدينة صبراتة الساحلية على بعد 75 كيلومترا غرب طرابلس، وتوجد بها وبغيرها من بعض المدن الليبية عصابات محلية ودولية تمتهن الهجرة غير النظامية عبر إعداد قوارب متهالكة في الغالب يقومون من خلالها بنقل مهاجرين أغلبهم من دول أفريقية إلى الشواطئ الأوروبية المقابلة لليبيا شمالا.الاحد 10 يوليو 2022 15:07

د ب أ



أعلنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة في ليبيا ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.



ووفق وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأحد، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة من مداهمة أحد الأوكار التي تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.



وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، لافتة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية لتأمين المدينة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.



وتقع مدينة صبراتة الساحلية على بعد 75 كيلومترا غرب طرابلس، وتوجد بها وبغيرها من بعض المدن الليبية عصابات محلية ودولية تمتهن الهجرة غير النظامية عبر إعداد قوارب متهالكة في الغالب يقومون من خلالها بنقل مهاجرين أغلبهم من دول أفريقية إلى الشواطئ الأوروبية المقابلة لليبيا شمالا.