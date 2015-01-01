أكثر من 900 إعلامي ينقلون مناسك الحج لمختلف أنحاء العالم

نقل أكثر من 900 إعلامي، يمثلون مختلف الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء العربية والإقليمية والعالمية، مناسك حج هذا العام 1443هـ؛ لمختلف أقطار العالم وبمختلف اللغات، وبدعم من التقنيات المتطورة التي هيئتها وزارة الإعلام السعودية لتمكينهم من أداء تغطياتهم المباشرة والمصورة ورسائلهم الإعلامية والتقارير الوثائقية بما يرتقي لمكانة هذه الشعيرة الإسلامية.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المواد الإعلامية التي تم نشرها ونقلها عبر هذه الوسائل الإعلامية المشاركة في موسم الحج تركزت على عكس الصورة الإيمانية والمشاهد الحية التي تعايش معها ضيوف الرحمن مع إبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.



وأشارت إلى أن الوسائل الإعلامية أسهمت في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام.