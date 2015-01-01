كوريتيبا يحرم جوفينتود من العودة للانتصارات بالدوري البرازيلي

حرم كوريتيبا ضيفه جوفينتود من العودة للانتصارات ببطولة الدوري البرازيلي، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام منافسه إلى تعادل 2 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد كوريتيبا إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين بقي جوفينتود، الغائب عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، برصيد 12 نقطة.

وافتتح بولينيو التسجيل لمصلحة جوفينتود مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله ريكاردو بوينو الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وانتفض كوريتيبا في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق عقب تسجيل لاعبه ليوناردو جامالهو الهدف الأول في الدقيقة 53، فيما تكفل أدريان مارتينيز، بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 78، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.