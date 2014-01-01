رئيس حزب اليسار الألماني يؤكد دعم الحزب لأوكرانيا رغم رفضه إمدادها بالسلاح

أكد الرئيس الجديد لحزب اليسار الألماني مارتين شيرديفان دعم الحزب لأوكرانيا.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني نُشِرَتْ اليوم الأحد، قال شيرديفان إن الحزب يؤيد وضع أوكرانيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي " ونحن ندعم أوكرانيا اقتصاديا بتأييد العقوبات، وندعم أوكرانيا ماليا إذ إننا الحزب الوحيد في ألمانيا الذي يطالب بتخفيض الديون لأوكرانيا"، وأشار إلى أنه يعمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا وللاجئين.



وبرر شيرديفان رفض الحزب تزويد أوكرانيا بالسلاح بقوله:" لست من دعاة السلام الراديكاليين على الإطلاق لكنني مثل 40% من الشعب الألماني أرى خطر التصعيد الكبير لهذه الحرب مع استمرار زيادة توريد الأسلحة، وأنا أعتبر التركيز على الحلول العسكرية فقط موقفا غير مسؤول من الحكومة الألمانية".



كان حزب اليسار أدان الحرب الروسية على أوكرانيا خلال مؤتمر الحزب في إرفورت نهاية حزيران/يونيو الماضي غير أن بعض أعضاء الحزب اعتبروا حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشاركا في المسؤولية عن وقوع الحرب واتهموا أوكرانيا بعدم الالتزام باتفاقيات مينسك لتسوية الصراع مع روسيا بعد عام 2014.