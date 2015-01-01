مدير المركز لـ«الشروق»: نستعين بأطباء نفسيين ونقابل حالات وصلت إلى حالة من اليأس

مع تزايد حالات الانتحار بين الأوساط الشبابية فى الآونة الأخيرة، نتيجة انفجار مشكلات مجتمعية ناجمة عن تفكك الأسر وسوء الأوضاع المعيشية، دخلت المؤسسات الدينية على خط مواجهة الظاهرة، من خلال الحملات التى تبنتها مؤسسة الأزهر الشريف، آخرها حملة «أنت غالٍ علينا» التى دشنتها وحدة الدعم النفسى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وحدة الدعم النفسى بدأت عملها فى 18 سبتمبر 2021، وتتلقى عبر هواتفها ومنصاتها الإلكترونية الكثير من الرسائل والاستغاثات، لإيجاد حلول للمشكلات التى يعانى منها صغار السن، وإسداء نصائح تعينهم على تجاوز تلك المشكلات.

يقول مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدى، إننا نواجه عددًا من المشكلات المجتمعية مثل مشكلات الأسرة المتعلقة بالطلاق وغيره، ومنها المشكلات المتعلقة بفهم نصوص القرآن والسنة النبوية المشرفة أو النصوص الدينية بشكل عام، ومنها ما يتعلق بأبنائنا الذين ربما يصلون لحالة من اليأس والإحباط وفقدان الثقة فى النفس، وعدم القدرة على تجاوز الأزمات الشخصية، وقد تم رصد مثل هذه الأمور من خلال ما يتلقاه المركز من الأسئلة والاستفتاءات الهاتفية أو النصية، وكذلك من خلال الرصد المجتمعى للحالة الحاصلة.

وأكد الحديدى فى تصريحاته لـ«الشروق» أن كل هذا يدفعهم فى المركز لمواجهة تلك المشكلات، ويضعهم أمام مسئوليتهم المجتمعية التثقيفية والدينية لتصحيح المفاهيم ونشر الوعى، فمثلًا تم إنشاء وحدة «لم الشمل» بعد ما تم رصده من مشكلات تتعلق بالأسرة وكثرة حالات الطلاق، لمواجهة الإلحاد، تم إطلاق وحدة «بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللا دينى»، ثم مع فقدان أبنائنا الثقة فى أنفسهم حتى وصل ببعضهم الحال للتفكير فى الانتحار والإقدام عليه أو لدرجة إيذاء غيرهم وإلحاق الضرر به؛ لذا أنشأنا وحدة الدعم النفسى وأطلقنا حملة «أنت غال علينا».

وعن الأعمار، قال الحديدى إن الفئة من 15 إلى 18 سنة، ويتصل الأبوان للاستفسار عن مشكلات أبنائهما، أما الفئة الأكبر سنًا تبدأ من 18 حتى 40 سنة تذهب بنفسها للمراكز لعرض مشكلاتها.

وواصل الحديدى: «مثل هذه المشكلات تحتاج لمزيد من الجهد والرعاية ليس من المؤسسة الدينية فقط من خلال الأزهر الشريف، ولكن الإعلام له دوره المهم فى قضية الهوية ودعم الشخصية الإيجابية، والمادة الدرامية أيضًا؛ فما هى المادة التى تقدم؟!».

ولفت إلى استعانتهم بأساتذة فى علم النفس والاجتماع وأطباء نفسيين، أبرزهم الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى فى جامعة الأزهر عضو الفريق الاستشارى العلمى للمركز، حتى يقوموا بتقديم عدد من المحاضرات للزملاء فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لرفع كفاءتهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع هذه المشكلات، مشيرا إلى أن المهدى ألقى محاضرة مؤخرًا فى المركز، متعلقة بأزمة الانتحار وكيفية التعامل معها.

وأكد الحديدى أن عضو الفتوى لا بد أن يكون على علم بنفسية المتصل، فى ظل معاناة الكثير من أبنائنا من مشاكل نفسية أوصلتهم إلى فكرة الانتحار أرسلوا رسائل على التطبيقات، منها أحدهم أخبرنا أنه تناول 18 حبة بقصد الانتحار، ونحن نسأل ما الذى أوصله إلى هذا؟! ورددنا على رسالته وقلنا: إننا سنأتى إليك ونجلس معك، أو تزورنا فى المركز وكان التعامل معه فى غاية اللطف، وفتحنا بابًا للنقاش، وجاءنا فى المركز، وكثيرون يأتون ويخرجون فى أحسن حال وإقبال على الحياة.

ونوه الحديدى إلى أن هناك عددًا كبيرًا من النساء يتصل بقسم فتاوى النساء، ممن تعانين من ضغوط نفسية أو أسرية، مثل ضغط الحياة الزوجية، أو تذهب إلى أهلها فلا يتقبلون فكرة أنها تترك زوجها، فلا تجد سوى أن تهدد وتقول «طب أنا هنتحر بقا وأخلص من حياتى وخلاص».

ويقول عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية الدكتور السيد عرفة، إن فريق الدعم النفسى يجوب كل محافظات الجمهورية وليس القاهرة فقط، وبعضهم نذهب إليه، وبعض الحالات تأتى إلينا، دورنا ليس الفتوى فقط ولكن خدمة ودعم المجتمع، مؤكدا أنهم استطاعوا منع حالات كثيرة من الانتحار، و99 % من الحالات تتحول إلى حال أفضل.

جدير بالذكر أن الخط الساخن لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية 19906، ويتلقون الرسائل على صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.