سلطات لوجانسك: إحراز تقدم بدعم روسي على عدة محاور في دونيتسك

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية إحراز قواتها بدعم من الجيش الروسي تقدما على عدة محاور في جمهورية دونيتسك.



وأكدت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد ـ أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع محصنة للكتائب الأوكرانية قرب سيفيرسك، ذاكرا أن سلاح المدفعية لقوات لوجانسك استهدف مواقع للقوميين الأوكرانيين على مشارف سيفرسك أيضا، ما أدى إلى انسحاب القوميين باتجاه مدينة كراماتورسك.



وأضافت الوزارة أن القوات المشتركة تواصل تقدمها في تلك المنطقة بغية طرد الوحدات الأوكرانية وتحرير أراضي جمهورية دونيتسك.