منتخب السلة للناشئين يحقق أفضل مركز لمصر في كأس العالم تحت 17 سنة

حقق المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة المركز العاشر في كأس العالم بعد الهزيمة أمام كندا بنتيجة 92/70 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وبهذا يكون منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير قد حقق أفضل مركز لمنتخب مصري في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا خلال تاريخ المشاركات السابقة.

ولم يسبق للمنتخب المصري تحت 17 عام اللعب على المركز التاسع او العاشر من قبل، حيث احتل ناشئي الفراعنة المركز الحادي عشر في بطولة 2010 التي أقيمت في ألمانيا والتي شارك فيها 12 فريق فقط.

وفي عام 2012، اقيمت نسخة البطولة في ليتوانيا بمشاركة 12 فريق واحتل المنتخب المصري المركز الأخير وقتها، وفي عام 2014 بالإمارات احتل المنتخب المصري المركز الـ 13 من ضمن 16 منتخب آخر، أما النسخة الأخيرة كانت في عام 2016 والتي أقيمت بإسبانيا واحتل وقتها المنتخب المركز الـ 16 والأخير.