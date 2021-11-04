 أمن المنوفية ينفي ضبط سيدتين اتهمهما الأهالي بخطف الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمن المنوفية ينفي ضبط سيدتين اتهمهما الأهالي بخطف الأطفال

أرشيفية
أرشيفية
مروة حماد
نشر في: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:49 م | آخر تحديث: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:49 م

أعلن مصدر أمني بمديرية المنوفية، إطلاق سراح سيدتين من قسم شرطة أشمون عقب اتهام الأهالي لهما بخطف الأطفال وتواجدهم في إحدى قرى المركز.

وأكد المصدر أنهم متسولين نافيا حدوث أية حالات خطف بين الأطفال حيث تم إجراء التحريات حول الواقعة وتبين أنهم ليسوا خاطفي إطفال وتم إخلاء سبيلهما بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت سادت حالة من الذعر بين أهالي إحدى قرى أشمون حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالإمساك بسيدتين لخطف الأطفال.

وناشد المصدر الأمني، المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة وعدم إثارة الذعر والخوف بين الأهالي.

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