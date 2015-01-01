حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم /الأحد/ أول أيام التشريق "يوم القَر"، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الحادي عشر من ذي الحجة، اليوم الذي يلي يوم النحر، يُعد ثاني أعظم الأيام عند الله وسُمي بـ"القَرّ" لأن الناس يقرّونَ ويستقرون في مشعر منى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

وأشارت (واس) إلى أنه من الأعمال المُستحبة في "يوم القر" الاستغفار والدعاء، والتكبير المطلق والمقيِّد بعد أدبار الصلوات المكتوبة، والإكثار من قول "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، وهو من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه.