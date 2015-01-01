السنغال تحصل على قرض بقيمة 121 مليون يورو لإنتاج الغذاء بشكل طارئ

قدم بنك التنمية الأفريقي قرضا للسنغال بقيمة 121 مليون يورو (123 مليون دولار لتنفيذ برنامج زراعي طارئ.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك ومقره أبيدجان قوله اليوم الأحد إن الأموال سوف تساعد 850 ألف مزارع صغير على زراعة 38 مليون طن إضافي من القمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها من المحاصيل خلال العامين المقبلين.



وهذا هو أول قرض تتم الموافقة عليه في إطار برنامج أفريقي لإنتاج الغذاء في حالة الطوارئ بقيمة 5ر1 مليار دولار والذي يسعى إلى تجنب أزمة تلوح في الأفق وقد ازدادت سوءا بسبب الحرب في أوكرانيا.