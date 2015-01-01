25 ألف زائر لحديقة الحيوان والرحلات النيلية مقصد أهالى البحيرة.. رأس سدر تستقبل 90 رحلة سياحية

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية في غالبية المحافظات، سيولة مرورية ملحوظة، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحي المبارك، فيما كان الزحام من نصيب الحدائق والشواطئ والمتنزهات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية تأمين احتفالات المواطنين، بنشرها الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وتفقد مديرو الأمن والقيادات الأمنية بجميع المحافظات الخدمات الأمنية، للتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك.

إلى ذلك، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالمحافظات، حيث شهدت حديقة حيوان الجيزة إقبالا ملحوظا خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وحضرت الأسر بشكل واضح فى حديقة حيوان الجيزة، بعدما احتلت فئة الشباب النسبة الأكبر من الزوار خلال اليوم الأول للعيد؛ الذى بلغ فيه عدد الزائرين نحو 25 ألف زائر.

وشهدت مظاهر الاحتفال المعتادة لدى الأطفال مثل اللعب بكرة القدم والبالونات والألعاب المختلفة، بعد تنفيذ عدة جولات على بيوت الحيوانات، كما أقبل الأطفال على الرسامين داخل الحديقة لرسم أشكال الحيوانات على وجوههم وأيديهم.

واحتلت الصور التذكارية صدارة مظاهر فرحة الزوار بعيد الأضحى المبارك داخل الحديقة، فيما شهدت الحديقة تواجدا مكثفا من جانب قوات الأمن وسيارات الدفاع المدنى والإسعاف وانتشار فرق الكشافة لإعادة الأطفال إلى ذويهم حال فقدهم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أهمية القيام بأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بمحيط الحدائق والمتنزهات خلال فترة أيام العيد، مشددة على العاملين فى المحليات بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد ورفع أى مخلفات على مدار الساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات المحليات خلال أيام العيد.

وفى كفر الشيخ، توافد الآلاف على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء وحديقة الحيوانات بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، ومتحف كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ القاهرة، كما توافد العديد على شواطئ مصيف بلطيم الستة.

وأعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمتابعة احتفالات المواطنين بعيد الاضحى مع تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية فى كافة المدن والمراكز.

كما استقبلت قناطر أدفينا ومدينة رشيد بالبحيرة، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، آلاف المواطنين، حيث تم فتح الحدائق والمتنزهات بحديقة قصر الملك فاروق والحدائق المجاورة لها، ويستأجر المواطنون المراكب للتنزه وركوب الخيل وفتح شاطئى رشيد وإدكو أمام توافد العائلات من محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها للاصطياف.

وخلت شوارع الأقصر من حركة المواطنين، أمس الأحد، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بمعظم مراكز المحافظة خلال فترة النهار، فيما بدت مناطق كورنيش النيل، والممشى القديم، وميدان الملك عبدالله، والسوق القديمة، والسوق السياحية، خالية من المواطنين أغلب أوقات بداية اليوم الثانى من عيد الأضحى.

وقال رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، على حمادة، إن المدينة استقبلت 90 رحلة سياحية، ضمن الرحلات على الشواطئ العامة، وتم توفير كافة سبل الراحة للمصطافين، من خلال جاهزية الشواطئ والمتنزهات خاصة بمدينة رأس سدر لكونها إحدى الوجهات السياحية الهامة بمصر وجنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة لـ«الشروق»، أن نسبة الإشغالات السياحية بالقرى والمنتجعات السياحية التابعة للمدينة بلغت 100%، لكون مدينة رأس سدر أقرب مدن محافظة جنوب سيناء لكافة محافظات الجمهورية، وتعد من أجمل المدن لقضاء إجازة، اليوم الواحد.

وفى سيناء، شهدت مدن خليج العقبة السياحية «شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا»، توافد السائحين من كافة جنسيات العالم، حيث واصل المواطنون احتفالهم بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

شارك فى التغطية: مصطفى عطية وإسلام جابر وشريف حربى ومحمد نصار ورضا الحصرى ومحمد راشد ومروة حماد وخميس البرعى