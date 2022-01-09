رئيس الوزراء الأردني: لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن المملكة لم تتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمنها القومي، مشيرًا إلى أن الأردن منفتح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأضاف في تصريحات لفضائية «بي بي سي العربية»، نقلتها وسائل إعلام أردنية، مساء الأحد: «لدينا ملاحظات جوهرية على تعامل إيران مع بعض ملفَّات المنطقة، وأنماط تدخلات في دول عربية شقيقة».



وتابع: «لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي، وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك»، بحسب تعبيره.