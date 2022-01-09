سنغافورة تؤكد استعدادها لتأمين جرعات معززة ضد سلالات فرعية من متحور أوميكرون

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها مستعدة لتقديم جرعات معززة ضد سلالات فرعية من متحور أوميكرون التي أصبحت السلالات الأكثر انتشارا هناك، وذلك إذا تمت الموافقة على تلك الجرعات.



وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية " تقوم هيئة العلوم الصحية ولجنة الخبراء الخاصة بتطعيمات كوفيد-19 بمراجعة سلامة وفاعلية الجرعات المعززة ضد كوفيد-19 التي ستستهدف أيضا المتحور أوميكرون".



وأوضح المتحدث "تم وضع الترتيبات لتأمين الإمدادات إذا تمت التوصية باستخدام تلك الجرعات".



وكان تقرير أشار الشهر الماضي إلى أن شركة موديرنا أعلنت عن نتائج تظهر أن لقاحها المعزز المحدث يحمي جيدا من أحدث سلالتين فرعيتين للمتحور أوميكرون "بي ايه.4" و"بي ايه.5"