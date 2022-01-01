ضبط متهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة في المعادي

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطل متهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة المعادي.

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، باكتشافه سرقة السيارة ملكه، بعد تركها وبداخلها مفتاح التشغيل بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليه وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، كروت بنكية، بطاقة رقم قومى، رخصة قيادة وتسير، مفتاح سيارة".

بمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب المغافلة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.