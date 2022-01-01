مسؤول: الرئيس الكوري الجنوبي يزور سفارة اليابان للتعزية في وفاة شينزو آبي

قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس يون سيوك-يول السفارة اليابانية في البلاد قريبا للتعزية في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي تعرض للاغتيال يوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قال المسؤول الرئاسي في إفادة صحفية إن يون قرر إرسال وفد يقوده رئيس الوزراء هان دوك-سو ويضم نائب رئيس الجمعية الوطنية "جونج جين-سوك" ونوابا برلمانيين إلى اليابان لحضور حفل تأبين آبي هذا الأسبوع.

وأضاف أن "يون" ليس لديه خطة لزيارة اليابان في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء هان ووزير الخارجية بارك جين ومستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي كيم سونج-هان يوم الاثنين السفارة اليابانية في سول للتعزية في وفاة آبي.

وقال المسؤول إنه من المرجح أن يحضر الوفد بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا، مراسم تأبين رسمية تنظمها الحكومة اليابانية بالاشتراك مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة العائلية يوم الثلاثاء، تليها مراسم تأبين رسمية في وقت لاحق من الأسبوع.

وأرسل الرئيس الكوري الجنوبي يوم الجمعة برقية تعزية إلى أكي آبي زوجة رئيس الوزراء السابق، وقدم فيها تعازيه ومواساته إلى عائلة الفقيد والشعب الياباني.

وكانت اليابان قد أعلنت يوم الجمعة وفاة آبي متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء إلقاء كلمة في حملة انتخابات مجلس الشيوخ في مدينة نارا غربي اليابان.