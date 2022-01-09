السفارة الروسية لدى بريطانيا: مطالب أوكرانيا بأصول لندن لا أساس لها من الصحة

أعلنت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد، أن مطالب أوكرانيا بشأن الأصول الروسية في لندن لا أساس لها من الصحة.

وذكرت السفارة الروسية - وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "بصفتها الخليفة الوحيد للاتحاد السوفيتي السابق، حصلت روسيا على حقوق الملكية السوفيتية في الخارج، وعلى عكس أوكرانيا فقد سددت جميع الديون السوفيتية وليس لمطالبات أوكرانيا أي أساس من حيث القانون الدولي".

وأوضحت "علاوة على ذلك، فأن مباني البعثات الدبلوماسية ومنازل موظفي السفارة محمية بموجب مبدأ الحصانة الدبلوماسية ونعتقد أن المملكة المتحدة ملتزمة بمسؤوليتها وباتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مثل التزام روسيا بمسؤوليتها بحماية السفارة البريطانية في موسكو".

بحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن أوكرانيا قد تطالب بملكية 17 عقارا من الأصول العقارية في لندن بما في ذلك مباني الملحق العسكري الروسي والبعثات التجارية والتي تم تقديمها إلى الاتحاد السوفيتي السابق عام 1947.

من جانبه، صرح سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، بأنه عين محاميا لرفع دعوى من هذا القبيل، مضيفا أنه يأمل أن يكون حكم المحكمة في صالح أوكرانيا وأن تكون موسكو ملزمة ببيع عقاراتها وتحويل جزء من الإيرادات إلى أوكرانيا التي ستستخدم الأموال لتلبية احتياجات جيشها.

يذكر أن أوكرانيا قامت بالفعل بمحاولات للحصول على هذه الممتلكات، مشيرة إلى أن الممتلكات السوفيتية في الخارج لم يتم تقسيمها بالتناسب بين الجمهورية السوفيتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقدرت هذه المباني بحد أدنى 100 مليون جنيه أسترليني أي ما يعادل أكثر من 120 مليون دولار أمريكي.