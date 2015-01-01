السفارة القطرية في الأردن تقيم فعاليات ترويجية لكأس العالم

أعلنت السفارة القطرية في الأردن، إقامة فعاليات ترويجية لكأس العالم "فيفا" قطر 2022، بالعاصمة عمان طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وبينت السفارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الفعاليات، التي حضر انطلاقها السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تتضمن عروضاً لمجسمات الملاعب في الدوحة، ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر 2022.

وكانت السفارة القطرية في الأردن أقامت قبل أيام فعاليات ترويجية لكأس العالم تواصلت لثلاثة أيام، وشارك فيها مسؤولون وسفراء خليجيون وعرب وشخصيات عامة، وحضرها نحو 10 آلاف شخص.

وتهدف الفعالية لتقديم دولة قطر كوجهة رياضية وثقافية، وحثّ الجماهير وعشّاق "الساحرة المستديرة" الأردنيين والعرب على زيارة قطر والاستمتاع بأجواء المونديال الرائعة خلال كأس العالم 2022.

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