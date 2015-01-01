السلطات الروسية تحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة فيلت الألمانية



حجبت السلطات الروسية الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية.

وأفاد سجل صادر من هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) بأن صفحة الجريدة الألمانية لم يعد من الممكن الوصول إليها على شبكة الإنترنت الروسية منذ أمس السبت، وذلك بناء على طلب من الادعاء العام لكن الهيئة لم تذكر سببا.

كانت صحيفة "بيلد" بدأت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في نشر أخبار باللغة الروسية بعنوان "الحرب في أوكرانيا" كما أن الصحيفة وظفت الصحفية الروسية مارينا اوفسيانيكوفا التي عُرِفَت بحركتها الاحتجاجية على الحرب الروسية في التلفزيون الروسي.

وكان الموقع الإلكترونية للصحيفة نشر خبرا عن الحجب في روسيا تحت الكلمة المفتاحية "الرقابة على وسائل الإعلام".

وتخوض روسيا حربا على أوكرانيا المجاورة منذ أربعة شهور ونصف الشهر، ومنذ ذلك التاريخ كثفت روسيا من إجراءاتها ضد وسائل الإعلام المستقلة وتم حجب العديد من المواقع الإلكترونية كما أوقفت مكاتب تحرير صحفية في روسيا عملها تحت ضغط من السلطات.