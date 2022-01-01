أوكرانيا: ارتفاع قتلي الجيش الروسي لـ37 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 37 ألفا و300 منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 10 يوليو.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 10 يوليو بلغ حوالي 37 ألفا و300 فرد".



وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1641 دبابة و3823 مركبة مدرعة و834 من النظم المدفعية و247 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و188 مروحية و676 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و155 صاروخ كروز و15 سفينة و 2694 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 66 وحدة من المعدات الخاصة"، مع الإشارة إلى أن "أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقة كراماتورسك".



وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 995 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه: "بحلول صباح اليوم 10 يوليو، تضرر 995 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 347 طفلا وأصيب 648 آخرون".



وأشار البيان إلى أن "أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (347 طفلا)".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.