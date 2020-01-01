شغف ألماني بمتابعة مباريات كأس أمم أوروبا للسيدات

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أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية، زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) للسيدات حتى وإن لم يكن المنتخب الألماني طرفا في المباريات.

وأوضحت إحصائيات الشبكة أن 2.06 مليون مشاهد، تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري والتي انتهت بالتعادل 2-2 أمس السبت.

وبهذا، استحوذت المباراة على 13.8% من إجمالي حجم المشاهدة التلفزيونية أمس مقابل 11.2% للمرحلة الثامنة من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وكانت المباراة التي فازت فيها سيدات ألمانيا على المنتخب الدنماركي (4-0)، أمس الأول الجمعة، حظيت بمشاهدة بلغت 5.95 مليون مشاهد (25.9%).