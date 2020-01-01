 شغف ألماني بمتابعة مباريات كأس أمم أوروبا للسيدات - بوابة الشروق
الأحد 10 يوليه 2022 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

شغف ألماني بمتابعة مباريات كأس أمم أوروبا للسيدات

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:56 م

أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية، زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) للسيدات حتى وإن لم يكن المنتخب الألماني طرفا في المباريات.

وأوضحت إحصائيات الشبكة أن 2.06 مليون مشاهد، تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري والتي انتهت بالتعادل 2-2 أمس السبت.

وبهذا، استحوذت المباراة على 13.8% من إجمالي حجم المشاهدة التلفزيونية أمس مقابل 11.2% للمرحلة الثامنة من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وكانت المباراة التي فازت فيها سيدات ألمانيا على المنتخب الدنماركي (4-0)، أمس الأول الجمعة، حظيت بمشاهدة بلغت 5.95 مليون مشاهد (25.9%).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك