حملة عراقية كبرى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية في نينوى

أكدت اللجنة العليا لإعادة إعمار مدينة الموصل العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وجه بحملة كبرى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع)، عن المدير التنفيذي للجنة إعمار مدينة الموصل، عبد القادر الدخيل، قوله إن "رئيس الوزراء وجّه بأن تكون هنالك حملة كبيرة في محافظة نينوى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية بعد عطلة عيد الأضحى أسوة بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ووزارة النفط من أجل الإسراع بتجهيز كل المواطنين الذين يملكون العجلات وفق البطاقة الوقودية".

وأشار إلى أن "ما يعيق موضوع إصدار البطاقة الوقودية، هو عدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبير من المواطنين، بسب أحداث داعش وما رافقها من عمليات تخريب للسجلات والأوليات".

ولفت إلى أن "اللجنة بحسب ما وعد وكيل وزير النفط حامد الزوبعي، ستكون قادرة على إنجاز ذلك بعد عطلة عيد الأضحى بفترة قصيرة، وإذا تم تحديث بيانات المواطنين بخصوص العجلات فسيتم العمل بالبطاقة بحسب توجيه رئيس الوزراء".

وأوضح أن "حصة المحافظة من البنزين زادت إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر يوميا، لذلك ارتأى رئيس الوزراء والحكومة المحلية أن يتم حل هذا الموضوع عن طريق اعتماد البطاقة الوقودية، التي سيتم من خلالها تحديد عدد اللترات لكل سيارة، أما سيارات التاكسي ستكون حصتها أكثر من السيارات الخصوصي".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد أمس السبت، خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من براثن داعش الإرهابية، أن هنالك من يستغل ظروف نينوى ويعمل على تهريب الوقود، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها الفعّال في حفظ أمن العراقيين ومساعدة الناس.

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