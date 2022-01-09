 تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 38 ألفا و160 - بوابة الشروق
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تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 38 ألفا و160

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يوليه 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 10 يوليه 2022 - 11:47 م
قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع إلى 38 ألفا و160 سريرا يوم 9 يوليو، مقارنة بـ 38 ألفا و467 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 0ر5% من 1ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 4ر8% تلتها ولاية هاواي بنسبة 2ر7%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4516 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4015 سريرا.

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