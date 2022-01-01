زعيم شيعي يجدد الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة عراقية متوازنة وطنيا

دعا الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم الأحد، إلى الإسراع بتشكيل حكومة خدمية متوازنة في العراق.

وقال الحكيم، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى: "نشهد هذه الأيام حراكا سياسيا لتشكيل الحكومة بعد أكثر من تسعة أشهر من إجراء الانتخابات المبكرة هذه الانتخابات التي شابها الكثير من الإشكاليات والملاحظات وما زالت تعاني من تداعيات وانعكاسات سياسية ليست بالسهلة أو العابرة".

وشدد الحكيم على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة خدمية متوازنة وطنيا بما ينسجم مع حجم التحديات الكبيرة التي تحيط بالعراق وأن قوة أية حكومة تعتمد على قوة وتماسك التحالف البرلماني المشكل لها وهو ما يوجب أن يكون التحالف الحكومي متوازناً وطنيا ومعبراً عن أغلبية المكون الأكبر الذي يأخذ على عاتقه انجاح مهمة الحكومة وتنفيذ منهاجها الوزاري".

وقال: "إننا في تيار الحكمة الوطني نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة وهذا لا يعني عدم دعمنا للخطوات التي تسهم في تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن لكننا اخترنا التركيز على العمل البرلماني ورفد الشركاء في العمل السياسي بأي ملاحظة تسهم في إنجاح مهمة الحكومة القادمة".

وأضاف: "ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة كما أنه ليس من الصحيح تنصل الجميع عن دعم الحكومة وتحمل تبعاتها فلابد من وجود جهة برلمانية داعمة ومؤسسة لتشكيل الحكومة وجهة أخرى مراقبة ومحفزة إيجابيا ضمن فضاء الديمقراطية ودولة المؤسسات".

وذكر أن "عدم تقوية المعارضة وتمكينها من داخل البرلمان يعطي الذريعة لنقل الاعتراضات والملاحظات إلى خارج قبة البرلمان ما يعرض البلد إلى متاهات جديدة من الاضطراب والسخط الشعبي والتعبير عنها بسبل تزيد التحديات تعقيداً مما يصعب السيطرة عليه".

وأوضح الزعيم الشيعي "أن انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان لا يعني خروجهم من المشهد السياسي فهم يمثلون شريحة كبيرة من شعبنا لطالما كانت لهم صولات سياسية وخدمية تستحق الشكر والاعجاب وكنا نتمنى أن يتريث الصدر في قراره الأخير لما نمر به من فترة حرجة وحساسة".

وقال "إن خروج الكتلة الصدرية من البرلمان لا يعني خروجهم من المسؤولية الوطنية التي تستدعي وقوف الجميع لدعم بناء الدولة ومواجهة التحديات".

ودعا إلى إجراء" تعديل حقيقي وعادل للقانون الانتخابات العراقية الحالي، بما يحقق العدالة المطلوبة في تمثيل الدوائر لاسيما بعد الثغرات الكبيرة التي كُشف عنها في هدر الأصوات وعدم مراعاة التمثيل الحقيقي لبعض المناطق من خلال دمجها بدوائر أخرى وإعادة النظر في آلية العد والفرز الإلكتروني في الانتخابات وعدم تكرار المهزلة الالكترونية التي تعرضنا لها في الانتخابات الأخيرة التي كادت أن تعرض البلد إلى منزلقات خطيرة".

وحث الحكيم "إقليم كردستان على الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وأن ينظروا إلى هذا الاستحقاق الوطني بمسؤولية كبيرة فمنصب رئيس الجمهورية يعني العراقيين جميعا وليس الكرد وحدهم".