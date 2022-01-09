الخطوط الأردنية تعتذر عن تأخر في رحلاتها بسبب انتشار أوميكرون وإصابة موظفين

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن أي تأخر قد يطرأ على رحلاتها خلال هذه الأيام، هو نتيجة ازدحام كبير تشهده حركة المسافرين، ونقص في الكوادر العاملة في المطارات وشركات المناولة الأرضية العالمية وانتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

واعتذرت الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى المسافرين عن أي تأخير قد يطرأ على تلك الرحلات، مبينة أن انتشار أوميكرون نجم عنه ظهور حالات إيجابية بين موظفي أطقم الطائرات.

وأكدت الشركة أنها تعمل بكل إمكاناتها؛ لتوفير كوادر أطقم الطائرات في المحطات المتأثرة بهذا التأخير، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لمسافريها واهتمامها البالغ بسلامتهم.

وأوضحت أن أي تأخير قد يحدث لبعض رحلاتها يكون في جميع الحالات؛ خارجا عن ارادة الشركة وكوادرها، مقدرة تفهمهم لمثل هذه الظروف الطارئة.