تركيا تختبر بنجاح صاروخ جو جو برأس راداري

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، نجاح اختبار إطلاق صاروخ "جوك دوجان" جو-جو المزود بتقنية البحث الراداري.



وفي تغريدة على تويتر، أكد إسماعيل دمير رئيس الصناعات الدفاعية، أنّ صاروخ "جوك دوجان" سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.



وأشاد دمير بـ "التجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية".



وأكد أنه سيتم تسليم صاروخي "جوك دوجان" و"بوزدوجان" للقوات المسلحة التركية هذا العام.



وبإنتاجها صواريخ جوك دوجان وبوزدوجان (جو-جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ، وفقا للاناضول.



وذكرت الوكالة أن "صواريخ جوك دوجان وبوزدوجان تعد أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دورا هاما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية".