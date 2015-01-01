سول: رئيس أركان القوات الجوية يعتزم الاجتماع مع نظيره الأمريكي في بريطانيا



أعلن مكتب رئيس أركان القوات الجوية فى كوريا الجنوبية الجنرال يونج سانج هوا، اليوم /الأحد/ عزم الأخير الاجتماع مع كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين على هامش أكبر عرض جوى عسكرى سينطلق فى بريطانيا يوم الجمعة المقبل.

وذكر المكتب -في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن يونج سيلتقي برئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز كيو براون وقائد القوة الأميركية الفضائية جون دبليو رايموند على هامش العرض.

وأضاف البيان أنه من المرجح أن يجروا المسؤولين العسكريين مناقشات بشأن القدرات الدفاعية الثنائية بين واشنطون وسول، والتي تشمل: سُبل توسيع المشاركة في التدريبات متعددة الأطراف ضد استفزازات كوريا الشمالية.

وأشار إلى أنه قبل التوجه إلى بريطانيا، يعتزم رئيس أركان القوات الجوية القيام بزيارة تستغرق يومين إلى تايلاند اعتبارًا من غدا الإثنين لعقد اجتماعات مع نظيره التايلاندي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.