الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان اتفاقية إنشاء مكتب للجنة بأبوظبي

وقعت حكومة الإمارات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية إنشاء مكتب للجنة في أبوظبي، لتعزيز علاقة دولة الإمارات باللجنة الدولية، في إطار التعاون والشراكة بين الطرفين.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقية وقعتها عن حكومة الإمارات وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.



وبهذه المناسبة، أكدت الهاشمي سعي الإمارات الدائم نحو تعزيز قيم الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة ومسانداتها وتقديم كافة أوجه الدعم لها في تنفيذ مهام عملها الإغاثي، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقية إنشاء مكتب لها بالإمارات ، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد العمل الإغاثي والوصول للمحتاجين بشكل أكبر.



بدوره، قال ماورير إن الإمارات تؤدي دورا مهما وتعد شريكا رئيسيا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيساعد اتفاق إنشاء المكتب على تعزيز التعاون الوثيق، مشيرا إلى اعتزاز اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود الإمارات ضمن مجموعة دعم المانحين الخاصة بها، وإلى التزام اللجنة بمواصلة تعزيز الشراكة في تقديم المساعدات إلى الأشخاص المتضررين جراء الأزمات الحرجة.