قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن أعمال حملة "100 يوم صحة" بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، أتت بثمارها تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت يوم 25 يونيو الماضي؛ حرصا على الارتقاء بصحة المواطن.

وأكد إجراء الكشف الطبي على 243 ألفا و966 مواطنا، ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية، وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، وتحويل 5 آلاف و826 حالة للمستشفيات؛ لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتطعيم 201 ألف و735 طفلا.

وكشف عن تقديم الخدمات لـ32 ألفا و202 منتفعة، و32 ألفا و896 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وصرف 31 ألفا و880 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 26 ألفا و412 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأشارت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ4 آلاف و141 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 116 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، والمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 481 منشأة غذائية، وأخذ 150 عينة مواد غذائية، وتحرير 379 محضرا للمنشآت المخالفة، وضبط 28 منشاة دون ترخيص، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وقالت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة، إنه تم إعدام 17 ألف و506 أغذية، و107 لتر سوائل، والمرور على 162 محطة مياه شرب، و 42 محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

‏وأكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، على استمرار تقديم الخدمات الطبية في كافة ربوع المحافظة، كما دعا جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد، والوصول بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى إلى مستوى يليق بالوطن المفدى وبالمواطن المصري.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.