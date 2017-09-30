لبنان: تحقيق بشأن فيديو عن تعرض أطفال للضرب في حضانة

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقاً في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة، كما أعلنت وزارة الصحة عن فتح تحقيق في الحادث.

وقال بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر: "تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن تعرض اطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة، تم فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص".

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الوزارة تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، وفتحت تحقيقاً في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".

وكان انتشر اليوم الإثنين فيديو يظهر إحدى السيدات وهي تعنّف أطفالًا في إحدى الحضانات في منطقة الجديدة في جبل لبنان.