رئيس وزراء جزر سليمان يعلن من بكين فتح سفارة لبلاده رسميا في الصين

أصبحت جزر سليمان أحدث دولة/ جزيرة في المحيط الهادئ تفتتح سفارة لها في الصين، ما يعزز الروابط مع بكين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة.

وأعلن رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافار، اليوم الإثنين عن هذه الخطوة خلال اجتماعه مع نظيره الصينى لي كه تشيانج في إطار زيارته الحالية للصين التى تستغرق أسبوعا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، توجه سوجافار بحديثه إلى رئيس الوزراء الصيني في قاعة الشعب الكبرى ببكين قائلا: "أنا هنا أيضا من أجل افتتاح سفارة لجزر سليمان رسميا.. يؤكد هذا بالطبع من جديد رغبتنا في مواصلة تعزيز العلاقات بين جزر سليمان والصين وتقويتها".

كما وقع الجانبان اتفاقيات تتعلق بالتعاون في مجال النقل الجوي المدني والتنمية الريفية وتعزيز التجارة.

ونقلت جزر سليمان اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى بكين في سبتمبر عام 2019.

وأثار اتفاق أمني بين بكين وهونيارا (عاصمة جزر سليمان) حالة من القلق في نيوزيلندا وأستراليا العام الماضي، خشية أن يسمح ذلك بوجود عسكري صيني في منطقة جنوب المحيط الهادئ.

وشددت حكومة هونيارا على أنه لا نية لها بالسماح بحدوث مثل ذلك.

كانت الولايات المتحدة قد افتتحت سفارة لها في جزر سليمان في وقت سابق من هذا العام، وشنت حملة دبلوماسية بين جزر المحيط الهادئ.