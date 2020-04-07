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إنقاذ 120 مهاجرا بجنوب اليونان

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 10:59 ص
أنقذ خفر السواحل اليوناني حوالي 120 مهاجرا من لسان ساحلي صخري، بجنوب شبه جزيرة بلوبونيز الليلة الماضية.

وقال خفر السواحل، إن زيادة الحمولة دفعت قاربهم إلى شبه جزيرة كيب مالياس الصخرية، حيث جنح هناك.

وذكر الراديو العام نقلا عن خفر السواحل، اليوم الاثنين، أن كل المهاجرين بصحة جيدة وقامت السلطات المختصة بإيوائهم بشكل مؤقت في إحدى المدارس بمدينة نيبولي فويون الساحلية الصغيرة.

وقال الراديو، إن القارب غادر الجانب التركي من بحر إيجه، وكان في طريقه إلى إيطاليا. ولم يتضح في البداية الدول التي جاء منها المهاجرون.

ويتردد أن عصابات تهريب تحاول جلب مهاجرين من تركيا ودول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى اليونان وقبرص أو إيطاليا، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وغالبا ما تتعرض القوارب المتهالكة لأضرار جراء مشاكل فنية أو تسريب، ما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة.

كان المئات قد لقوا حتفهم في 14 يونيو الماضي، عندما غرق قارب صيد على بعد حوالي 90 كيلومترا غرب اليونان.

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