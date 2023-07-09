 روته يواجه اقتراعا بحجب الثقة بعد انهيار الحكومة الهولندية - بوابة الشروق
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روته يواجه اقتراعا بحجب الثقة بعد انهيار الحكومة الهولندية

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:16 ص

 دعت أحزاب المعارضة الهولندية إلى تصويت بحجب الثقة على رئيس الوزراء مارك روته يوم غد الاثنين، ما يعرض منصبه للخطر، بعد أن فك الارتباط بائتلافه في خضم نزاعات بشأن سياسة الهجرة.

وأعلن رئيس حزب اليسار الأخضر، ياس كلافر، على تويتر في وقت متأخر من اليوم الأحد، أن المعارضة ستتقدم بالاقتراح خلال جلسة برلمانية لمناقشة انهيار مجلس الوزراء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كلافر إن "روته ترك عمدا مجلس الوزراء ينهار. وتصرف ليس انطلاقا من مصلحة بعيدة الأجل، وإنما انطلاقا من مصلحته السياسية الخاصة به".

وأضاف أن هذا هو السبب في أن حزبي اليسار الأخضر والعمال "بصدد تقديم اقتراح بحجب الثقة ضد روته غدا"، مضيفا أن هدف المعارضة هو اختيار تكنوقراط ليكون قائما بأعمال الحكومة إلى حين إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

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