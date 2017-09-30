خفر السواحل الإسباني يعلن إنقاذ 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري

أعلن خفر السواحل الإسباني، اليوم الاثنين، إنقاذ 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أشار خفر السواحل الإسباني، إلى إرسال طائرة للبحث عن 200 مهاجر كانوا على متن زورق فُقد في المحيط الأطلسي، بعد أن أبحروا من سواحل السنغال.

وقال «سالفامنتو ماريتيمو»، الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية، إنه جرى إرسال طائرة إنقاذ من جزر الكناري، للبحث عن الزورق «الذي أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص».

كما ذكر المسعفون الإسبان أنّهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة.

وبحسب منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية، التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو، في رسالة صوتية: «أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدّة».

وفُقد - بحسب المنظمة - زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالي 120 شخصا.

وأضافت: «لم يفت الاوان بعد لإنقاذ أرواحهم (...) إنهم في البحر منذ أيام عدّة لكنّها مراكب خشبية قادرة على المقاومة».