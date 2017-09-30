نيويورك تايمز: بايدن وتشارلز تجمعهما اهتمامات مشتركة وتحديات متشابهة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بالرغم من مؤشرات التوتر بين واشنطن ولندن، يتشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن وملك بريطانيا تشارلز الثالث اهتمامات ويواجها تحديات متشابهة من شأنها أن تسهل اجتماعهما.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بايدن وتشارلز انتظرا لعقود من أجل الوصول لمنصيبهما، ويفضل كلاهما التخلي عن القصور من أجل خلواتهما الخاصة، ويتشاركان شغفا لمواجهة التهديدات بالنسبة للبيئة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، توحد التحديات الجانبين أيضاً؛ إذ يواجه كلاهما رأيا عاما متشككا على نحو متزايد في مؤسساتهما، ويحارب كلاهما الشكوك بشأن ما إذا كانوا الأشخاص المناسبين لقيادة المجموعات الأكثر تنوعا التي يترأسانها.

وكانت تلك الأرضية المشتركة بمثابة السياق للاجتماع بين الرئيس والملك، اليوم الاثنين، في قلعة وندسور، قرب لندن، حيث ناقشا الاستثمارات في الطاقة النظيفة وجهود التصدي لتغير المناخ في البلدان النامية.

وتعد تلك قضايا كان يحذر تشارلز منها منذ السبعينيات، كما جعلها بايدن محور تركيز رئاسته.

وحشد تشارلز القادة في جلاسكو عام 2021 للتصدي لتغير المناخ، وحذرهم من أن "الوقت قد نفد". كما أعلن بايدن مشروع قانون الضرائب والطاقة والصحة الذي وقع عليه العام الماضي باعتباره "أكبر خطوة للمضي إلى الأمام بشأن المناخ على الإطلاق".

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن بايدن وتشارلز يستخدمان أيضًا تلك القضية للتواصل بشكل أوسع مع الرأي العام، وفي حالة بايدن، لتحفيز الناخبين.

وعانى بايدن معظم فترة رئاسته من معدلات تأييد منخفضة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" مؤخرا أنه يحظى بمعدل تأييد 41%، زيادة هامشية من أدنى مستوى في رئاسته لكن أيضا مؤشر على أن الناخبين لايزالوا غير مقتنعين، لاسيما بشأن سجله الاقتصادي.

وتحسنت معدلات تأييد تشارلز منذ أصبح ملكا. ونظر إليه 55% من المشاركين في استطلاع أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق، لكن يجعله ذلك رابع أكثر أفراد العائلة الملكية شعبية، متخلفا عن ابنه ووريث العرش، الأمير ويليام، وشقيقته آن، وزوجة ابنه كيت ميدلتون، أميرة ويلز.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بايدن وتشارلز أمضيا عقودا تحت الأنظار التي لا ترحم، ووجدوا الراحة في الأشياء المألوفة، لافتة إلى أن بايدن يهرب من البيت الأبيض معظم عطلات نهاية الأسبوع إلى أحد منازله في ديلاوير.

ويقال إن الملك تشارلز ليس مغرما بشكل خاص بقصر باكنجهام، ويعيش مع الملكة كاميلا في قصر كلارنس عندما يذهبان إلى لندن، ويمضيان عطلات نهاية الأسبوع في هايجروف، ملاذه الريفي في جلوسترشير.

كما واجه تشارلز وبايدن تدقيقًا شديدًا بشأن علاقاتهما المعقدة مع أبنائهما الأصغر سنًا.

فقد انتهز خصوم بايدن إقرار نجله هانتر بالذنب في جريمتي ضرائب لمهاجمة الرئيس الأمريكي. كما كانت علاقة الملك تشارلز بالأمير هاري تحت دائرة الأضواء منذ تنحي هاري وزوجته ميجان عن واجباتهما الملكية في عام 2020.