بايدن يشيد بالعلاقات الأمريكية - البريطانية الراسخة خلال مباحثاته مع سوناك

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعلاقات " الراسخة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك عند لقائه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مكتبه بمقر الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن الرئيس الأمريكي أشاد بتقارب العلاقات بين الدولتين أثناء عقد المباحثات.

وقال بايدن الذي يزور لندن قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، إن " العلاقات راسخة".

من جهته أضاف سوناك، أنه سوف يستمر في إجراء مباحثات مع بايدن بشأن كيفية تعزيز بريطانيا وأمريكا " للتعاون بينهما و أمنهما الاقتصادي المشترك من أجل مصلحة مواطني الدولتين".

ومن المقرر أن ينضم بايدن للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا لتناول الشاي وإجراء محادثات حول أزمة المناخ في قلعة وندسور في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وكانت طائرة الرئاسة الأمريكية وصلت إلى مطار لندن ستانستيد أمس الأحد.