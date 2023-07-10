نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق: بايدن يبذل كل الجهود السياسية لإنجاح قمة الناتو المرتقبة

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، إن لقاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن في بريطانيا، سواء مع الملك تشارلز الثالث أو رئيس الوزراء ريشي سوناك كانت في غاية الأهمية.

وأضاف خلال استضافته على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن هذه اللقاءات تعني أن الولايات المتحدة تبذل كافة الجهود السياسية للتنسيق حول قمة الناتو في ليتوانيا، ويوضح الدعم الكبير لأمريكا في العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الملك تشارلز ركز على بعض قضايا تغير المناخ، والرئيس بايدن ركز على بعض الموضوعات ذات الصلة، وهذا كان حوار ثنائي تناولا فيه بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولكن الحدث الرئيسي هو قمة حلف الناتو.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث التقى الملك تشارلز الثالث، وناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك، قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

واجتمع بايدن الذي وصل إلى لندن مساء الأحد، مع سوناك في داونينج ستريت، ثم التقى الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور، في زيارة تهدف إلى أن تكون علامة جديدة على الصداقة القائمة بين البلدين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يرغب في تعزيز علاقته القوية مع المملكة المتحدة، بينما يرى داونينج ستريت أن زيارة الرئيس الأمريكي «تشهد على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة و المملكة المتحدة».