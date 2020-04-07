خالد الصاوي: «أرجوك يا إسماعيلي ماتهبطش»!

"أرجوك يا إسماعيلي ماتهبطش".. بهذه الكلمات بدأ الفنان خالد الصاوي مقطع فيديو قصير لتحفيز لاعبي النادي الإسماعيلي في معركة البقاء بالدوري الممتاز.

ويتقابل الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين مع الداخلية في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين، إذ يحتل كل منهما ترتيباً متأخراً في جدول الدوري، ويسعى الفريقان لحصد الثلاث نقاط.

ويمتلك الدراويش 34 نقطة في المركز الـ 13، مقابل 32 نقطة للداخلية الـ 16 وأول مراكز الهبوط، وهو ما يزيد من قوة وأهمية المباراة.

وقال الصاوي دعما للدراويش: "أنا أبويا الله يرحمك كان بيشجعك حتى النخاع.. كلنا وراك والناس اللي بتحبك.. أرجوك يا إسماعيلي ماتهبطش".

وتحدث الفنان المصري عن المنتخب الأولمبي الذي حل وصيفاً في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما لحساب المضيف المنتخب المغربي، حيث قال: "كنتم رجالة، وفخورين بيكم، وشكرا وأنتم اتظلمتم في آخر ماتش".