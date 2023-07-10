لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، معتبرا أنه لا ينبغي التضحية بحلها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقب صدور نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم الإثنين: "نحن متفقون على أن القضية الفلسطينية لا تزال المشكلة المركزية في الشرق الأوسط، وأنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبل معترف بها دوليا، تضمن حلها في إطار حل الدولتين، كما لا يجوز التضحية بها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية"، بحسب قناة "ار تي عربية"الروسية.

وأشار وزير خارجية موسكو، إلى أن كلا من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على "أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب الموجهة نحو تصعيد العنف، وتعزيز الوضع الراهن".

واختتم بالقول: "أبلغنا زملاءنا بتفاصيل ذات المرحلتين لعقد اجتماع تشاوري بمشاركة روسيا وأعضاء جامعة الدول العربية ودول أخرى مشاركة في عملية التسوية في الشرق الأوسط، بهدف مد يد العون في صياغة توصيات للفلسطينيين حول سبل استعادة الوحدة الفلسطينية"