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تعليم مطروح: اعتماد نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة

أحمد سباق:
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 9:58 م

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج التصفيات النهائية بمطروح لمسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التصفيات تم تنظيمها طبقاً لمصفوفة المشروع الوطنى للقراءة للطالب المثقف وتشمل تنوع مجالات الكتب بجميع نوعياتها الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها.

وأشار إلى أن المشروع الوطنى للقراءة يهدف إلى تمكين الأجيال الحالية والقادمة من إدراك مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، واستغلال أوقات الفراغ بطريقة تربوية صحيحة.

يذكر أن جميع الإدارات التعليمية شاركت بفعاليات تصفيات المشروع الوطني المعرفي وسط تنافس ثقافي شريف، تحت إشراف توجيه عام المكتبات وإشراف عام للشئون التنفيذية.


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