 تقرير: دول الناتو تؤيد خططا دفاعية بشأن هجوم روسي محتمل - بوابة الشروق
الإثنين 10 يوليه 2023 8:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

تقرير: دول الناتو تؤيد خططا دفاعية بشأن هجوم روسي محتمل

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 7:59 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 7:59 م

صرح العديد من الدبلوماسين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيدت خططا جديدة بشأن كيفية الرد على هجوم محتمل من جانب روسيا أو منظمة إرهابية على أراضي الحلف العسكري الغربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك