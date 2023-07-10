تقرير: دول الناتو تؤيد خططا دفاعية بشأن هجوم روسي محتمل

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صرح العديد من الدبلوماسين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيدت خططا جديدة بشأن كيفية الرد على هجوم محتمل من جانب روسيا أو منظمة إرهابية على أراضي الحلف العسكري الغربي.