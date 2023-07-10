الحكومة التونسية توقف صرف أجور 17 ألف مدرس

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أصدرت وزارة التربية في تونس، اليوم الاثنين، قرارا بمنع صرف أجور شهر لـ17 ألف مدرس بسبب حجبهم الأعداد الخاصة بالاختبارات في مسعى للضغط على الحكومة من أجل مطالب مالية ومهنية.

وقالت الوزارة إنها قررت أيضا إعفاء 350 مديرا بالمدارس الإبتدائية لذات السبب في خطوة تصعيدية ضد نقابة التعليم.

وأبقت النقابة على قرار حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية طوال العام الدراسي وحتى نهايته في يونيو الماضي وأدى ذلك إلى احتجاجات متكررة من أولياء طلبة المدارس.

ويحتج المدرسون من أجل زيادات مالية. وتقول النقابة إن الأجور ضعيفة ولا تتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار.

وقطاع التعليم من بين قطاعات أخرى مثل النقل والصحة تواجه تدنيا في الخدمات وظروف العمل في وقت تعاني فيه المالية العامة للدولة من شح في السيولة.