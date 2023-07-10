إعادة انتخاب شوكت ميرزيوييف رئيسا لأوزبكستان لـ7 أعوام أخرى

أعيد انتخاب شوكت ميرزيوييف، رئيسا لجمهورية أوزبكستان الواقعة بآسيا الوسطى، في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها.

وبحسب النتائج الأولية، حصل ميرزيوييف على 87.05% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية في طشقند، اليوم الاثنين.

وكان ميرزيوييف قد دعا إلى الانتخابات المبكرة، بعد إجراء تعديل دستوري أدى إلى تغيير فترة ولاية الرئيس لتصل إلى سبعة أعوام بدلا من خمسة.

وفي أواخر أبريل الماضي، أقر رئيس الدولة دستورا جديدا من خلال إجراء استفتاء، ما أتاح له فرصة الترشح مجددا. جدير بالذكر أنه بدون إقرار الدستور الجديد، كان من شأن فترة ولايته الثانية، التي كانت ستنتهي بعد مرور خمسة أعوام، أن تكون الأخيرة.

ولم يكن هناك أي منافسين حقيقيين للرئيس (65 عاما). وكان هناك ثلاثة مرشحين آخرين لديهم فرصة ضئيلة للفوز، وبحسب لجنة الانتخابات، فإن حصتهم في الأصوات بلغت 3.7، بنسبة 4.4%.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت نسبة إقبال الناخبين بعد ظهر يوم أمس الأحد نحو 70%، وذلك مع وجود 19.6 مليون مواطن يحق لهم التصويت.

جدير بالذكر أن ميرزيوييف كان قد حصل في الانتخابات التي جرت في عام 2021، على 80.1% من الأصوات.