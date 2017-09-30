تقرير: مصير عمر السومة مع الأهلي السعودي يتحدد خلال يوليو الجاري

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن مصير المهاجم الدولي السوري عمر السومة مع الفريق الأول بنادي الأهلي السعودي، سيتحدد خلال يوليو الجاري.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاثنين عن مصادر خاصة قولها "تستهدف إدارة النادي الجداوي رحيل المهاجم عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتنتظر العروض التي ستقدم له من أجل الموافقة على أفضلها".

ولم تتلق الإدارة، حتى الآن، أي عرض رسمي لشراء عقد السومة.

وطبقا للمصادر نفسها، لم تجتمع إدارة الأهلي باللاعب حتى الآن في وقت يواصل فيه السومة تدريباته الجماعية قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

ويأتي ذلك مع تبقي عام واحد في عقد المهاجم مع الأهلي، وتبلغ مستحقاته نحو 13 مليون ريال سعودي (ثلاثة ملايين و253 ألف دولار).

وأبدت عدة أندية اهتمامها بالسومة، وعلى رأسها العربي القطري، الذي ضم اللاعب في الموسم الماضي بعقد إعارة، وحقق معه بطولة كأس قطر ووصافة الدوري.

وتواصلت صحيفة "الرياضية" مع عبد الله الجاسم، وكيل أعمال اللاعب، لكنه رفض الحديث عن الأمر في الوقت الجاري، مكتفيا بالقول :"ليس لدي شيء لأقوله في هذا الموضوع".

يذكر أن الأهلي، جدد عقد هدافه التاريخي في عام 2020 لمدة أربعة مواسم، تنتهي في يونيو 2024.