6 قتلى في هجوم مسلح على حضانة جنوبي الصين

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قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة بإقليم جوانجدونج، جنوبي الصين، اليوم الاثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

نقلت وكالة فرانس بس، عن المتحدثة قولها إن من بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ، مشيرة إلى أنه تم اعتقال مشتبه به

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانجيانج.

وتحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، فيما وقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.