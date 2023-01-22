أبدت الفنانة ميس حمدان، سعادتها من ردود أفعال الجمهور حول أغنيتها الجديدة «شيك ومهندم»، التي طرحتها مؤخرًا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، وصُرت على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت خلال لقاء خاص لها ببرنامج KWN Trending، تقديم الإعلامي سعيد جميل، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، عن استحواذها على الأغنية من شقيقتها الفنانة مي سليم، معقبة: «أنا سرقت الأغنية من مي، وهي بتسمع عدد من الأغاني، وقالتالي إنها مش عيزاها»-على حد قولها.

وعن أكثر المسلسلات التي حازت على إعجابها خلال السباق الرمضاني، أكدت أن مسلسل الهرشة السابعة أكثر مسلسل نال استحسانها، لافتة إلى أن الفنانة منى زكي هي أفضل ممثلة خلال شهر رمضان بالنسبة لها، مضيفة أن مسلسل تحت الوصاية من أكثر المسلسلات التي تمنت أن يكون من بطولتها.

و شاركت مؤخرًا في مسلسل «البارون» مع الفنان حسين فهمي، والذي يطرح على إحدى المنصات قريبًا، والعمل يدور في إطار تشويقي مكون من 15 حلقة، وتلعب فيه شخصية صحفية مديرة تحرير.