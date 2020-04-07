 كروس: نجاحي مع ريال مدريد لم يكن متوقعا - بوابة الشروق
الإثنين 10 يوليه 2023 11:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

كروس: نجاحي مع ريال مدريد لم يكن متوقعا

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:27 ص

تحدث الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد عن مشواره مع النادي الملكي خلال طوال الفترة الماضية.

وقال كروس في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه عندما وصل إلى ريال مدريد كان يأمل في الفوز بالألقاب ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تحقيق أشياء عظيمة ولكن ليس على هذا المستوى الذي وصل إليه حاليا.

وأضاف:" أرى أن مشواري مع ريال مدريد فاق كل التوقعات".

وكان توني كروس قد جدد تعاقده مع ريال مدريد لموسم جديد، ليواصل اللعب داخل جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو.

جدير بالذكر أنه قبل انتقال كروس إلى ريال مدريد قبل 9 أعوام، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في النهاية اختار الألماني الانتقال من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد، ليحقق نجاحات كبيرا مع الميرنجي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك