كروس: نجاحي مع ريال مدريد لم يكن متوقعا

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تحدث الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد عن مشواره مع النادي الملكي خلال طوال الفترة الماضية.

وقال كروس في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه عندما وصل إلى ريال مدريد كان يأمل في الفوز بالألقاب ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تحقيق أشياء عظيمة ولكن ليس على هذا المستوى الذي وصل إليه حاليا.

وأضاف:" أرى أن مشواري مع ريال مدريد فاق كل التوقعات".

وكان توني كروس قد جدد تعاقده مع ريال مدريد لموسم جديد، ليواصل اللعب داخل جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو.

جدير بالذكر أنه قبل انتقال كروس إلى ريال مدريد قبل 9 أعوام، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في النهاية اختار الألماني الانتقال من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد، ليحقق نجاحات كبيرا مع الميرنجي.