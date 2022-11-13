كندا تعزز قواتها في الجناح الشرقي لحلف الناتو في لاتفيا

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أعلنت كندا اليوم الاثنين، أنها تخطط لزيادة وجودها العسكري في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأنها ستنشر المزيد من الجنود في لاتفيا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "سنقوم بمضاعفة وجودنا، ونشر ما يصل إلى 1200 فرد إضافي من القوات المسلحة الكندية لخدمة الديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عنهما".

وأدلى ترودو بهذه التصريحات اليوم الاثنين، بعد اجتماعه مع نظيره اللاتفي كريشانيس كاريش في قاعدة أداجي العسكرية في لاتفيا.

وفي وقت سابق، وقع وزيرا الدفاع من كلتا الدولتين في الناتو اتفاقية بحضور رئيسي وزراء البلدين، بشأن خارطة طريق لإنشاء لواء للناتو.

وتقود كندا مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة للناتو يضم حوالي 1700 من الجنود في لاتفيا، المتاخمة لروسيا وبيلاروس، منذ عام 2017.