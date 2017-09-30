سامسونج إلكترونيكس ترفع دعاوى إبطال براءة اختراع ضد شركة أمريكية

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، اليوم الاثنين، إقامة دعاوى لإلغاء براءة اختراع ضد شركة "موجو موبيليتي" الأمريكية بشأن تكنولوجيات الشحن اللاسلكي للبطاريات.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن سامسونج إلكترونيكس أقامت في أواخر الشهر الماضي سلسلة دعاوى ضد الشركة الأمريكية أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، وذلك بعد أن أقامت "موجو موبيليتي" في العام الماضي دعوى أمام محكمة إيسترن تكساس الأمريكية ضد سامسونج بتهمة انتهاك براءات الاختراع، تتهم فيها سامسونج بانتهاك مجموعة من براءات الاختراع المرتبطة بالشاحن اللاسلكي.



تأسست شركة "موجو موبيليتي" عام 2005 لتطوير تكنولوجيا الشحن اللاسلكي في مجموعة مختلفة من الصناعات بدءا من الأجهزة المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.



وتقول موجو، إن سامسونج تستخدم بعض التقنيات التي تمتلك براءة اختراعها في هواتفها وساعتها الذكية من عائلة جالكسي الشهرية وغيرها من الأجهزة منذ 2016 دون الحصول على إذن منها، بعد أن بحثت الشركتان عقد شراكة بينهما.



وعلى صعيد منفصل تلقت سامسونج حكما من محكمة أمريكية في أبريل الماضي بدفع تعويضات تصل إلى 303 ملايين دولار لشركة "نتليست" الأمريكية لصناعة الرقائق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وقالت سامسونج إنها ستواصل الدفاع عن نفسها في هذه القضية حتى تحصل على حكم نهائي فيها.