اختتام أعمال الدورة الـ12 لمجلس وزراء دول الساحل الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت في نواكشوط أعمال الدورة الـ12 لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.

وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس عبد السلام محمد صالح - خلال كلمته - أن اجتماع المجلس يمثل علامة فارقة ومهمة بخصوص تفعيل مجموعة دول الساحل الخمس؛ نظرا لأهمية القرارات المتخذة اليوم.

وبين أن تحيين هذه الوثائق يأتي في لحظة مهمة مباشرة قبل الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل التي ستنعقد اليوم، وستكون فرصة لمناقشة استراتيجية المجموعة وخطة عملها الخمسية مع شركائها في تحالف الساحل الذين نأمل في شراكة متجددة معهم تأخذ بعين الاعتبار أولويات مجموعة دول الساحل الخمس؛ مما يمكن منظمتنا من القيام بدورها المركزي كاملا.

كما تم في نهاية الاجتماع قراءة نتائج دورة المجلس من طرف الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس، حيث تمت المصادقة على مختلف النقاط الواردة في جدول الاجتماع، كما قرر المجلس إطلاق أعمال التدقيق الخاصة باللجنة التنفيذية للمجموعة بإشراف مجلس الوزراء باعتباره لجنة توجيهية.

وتقرر إنشاء لجنة متابعة للتدقيق مشكلة من منسقي لجان التنسيق الوطنية لأعمال المجموعة ونقاط الاتصال في الدول الأعضاء مكلفة بتوفير المعطيات لمكتب التدقيق.

كما درس المجلس وصادق على مشروع التصريح الذي سيقدمه الرئيس الدوري للمجلس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة خلال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل المنعقد غدا.